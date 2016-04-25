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    Алонсо: «Гвардиола очень методичный и усердный тренер»

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо признался, что нынешний наставник команды Хосеп Гвардиола многому научил его.

    «Он очень методичный и усердный тренер. Гвардиола помог мне прибавить во многих мелочах, особенно в видении поля, ведь он был такого же типа полузащитником, что и я. Он научил меня читать игру, принимать правильные решения, а также предугадывать действия соперников и показал схемы, с помощью которых можно разрушать их планы.

    Не сомневаюсь, что годы, проведенные им у руля команды, оставят хорошую базу вне зависимости от того, каким получится конец этого сезона. Мы с радостью будем вспоминать о нем, и он не станет неудачником, если мы не выиграем Лигу чемпионов», – говорит футболист сборной Испании.

    Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.04.2016 15:43
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