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    Клаттенбург обслужит матч «Атлетико» и «Баварии»

    Английский арбитр Марк Клаттенбург будет работать на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» на своем поле примет «Баварию». Помогать Клаттенбургу будут Саймон Бек и Джейк Коллин. Четвертый рефери – Гэри Бисуик, а дополнительными помощниками будут Энтони Тейлор и Андре Марринер.

    В нынешнем сезоне Клаттенбург работал на пяти матчах Лиги чемпионов, в которых показал 24 желтые карточки. Матч «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.04.2016 13:05
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