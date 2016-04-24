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    «Рома» ведет переговоры с Фалькао

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, на правах аренды выступающий за «Челси», во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ромы». Сообщается, что руководство римского клуба планирует расстаться с форвардом Эдином Джеко, а на его место приобрести 30-летнего колумбийца. Кроме того, скауты клуба уже связались с игроком по поводу возможного перехода.

    По данным Transfermarkt, стоимость Фалькао составляет 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Челси» в АПЛ 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: Corrieredellosport

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    24.04.2016 15:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      baltica 24 апреля 2016, 19:08

      Его уже и в Китай не возьмут.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 24 апреля 2016, 15:06

      Джека?! ДЖЕКА, БЛЯДЬ?! "Бомбардир" ПТУшников в новостники набирает?

      0
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy > 18JG 24 апреля 2016, 17:07

      исправили уже

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