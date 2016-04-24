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    Клопп: «Есть клубы как «Байер», которые никогда не выигрывают, а у «Боруссии» и «Ливерпуля» этой проблемы нет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что мерсисайдцам не придется долго ждать трофеев, потому что они умеют выигрывать.

    «Я чувствую жажду трофеев этого клуба. Это видел и чувствовал ее перед нашим домашним матчем с «Боруссией». Мне кажется, существуют клубы, у которых всегда больше шансов завоевать трофей, чем у других. Тоже самое было в Дортмунде, когда «Байер» дышал нам в спину, но наш спортивный директор Михаэль Цорк сказал мне, что нам не стоит переживать по этому поводу.

    Он сказал, что они не выиграют, потому что «Байер» никогда не бывает первым, а у «Боруссии» такой проблемы нет. И я чувствую, что у «Ливерпуля» ее тоже нет, и болельщики об этом знают», — напутствовал Клопп.

    Источник: FourFourTwo

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    24.04.2016 10:23
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