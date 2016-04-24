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    Анри: «Роналду забил больше 360 голов из-за того, что он может просто издали ударить в угол ворот»

    Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри рассказал о главном достоинстве нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

    «Манчестер Сити» может делать все возможное, чтобы не давать свободного пространства Криштиану Роналду, но в какой-то момент он может решить издали ударить в верхний угол ворот, и ни один защитник ему не помешает. Криштиану всегда способен на подобное — вот почему он и забил более 360 голов за семь сезонов в «Реале».

    «Горожанам» нельзя поддаваться гипнозу Роналду. «Реал» сильнее во всех позициях. Безусловно, Роналду куда опаснее, когда вместе с ним в атаке Карим Бензема и Гарет Бэйл», — заключил Анри.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2016 06:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 24 апреля 2016, 19:22

      он может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      barabashka 24 апреля 2016, 08:21

      гипнотизер, ага

      0
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