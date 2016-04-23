Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» готов заплатить 35 миллионов за Уилсона и Крессуэлла

    «Ливерпуль» намерен укрепить свой состав форвардом «Борнмута» Каллумом Уилсоном, а также защитником «Вест Хэма» Аароном Крессуэллом. За 24-летнего игрока «вишен» красные готовы предложить 20 миллионов фунтов, тогда как приобретение 26-летнего футболиста «молотобойцев» обойдется мерсисайдцам в 15 миллионов.

    В текущем розыгрыше АПЛ Уилсон принял участие в девяти играх и забил пять мячей. Крессуэлл провел 33 поединка, дважды поразив ворота соперников и четырежды ассистировав партнерам.

    Источник: Metro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2016 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 24 апреля 2016, 15:09

      Крессуэлл отыграл все 90 минут в 32 матчах из 33. Похвально, а вот Уилсон почти не играл в этом сезоне. Стоит ли он таких денег?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11