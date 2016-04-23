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    Кубок Англии. «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за путевку в финал

    23 апреля в Ливерпуле определится финалист Кубка Англии. В полуфинальном матче сыграют местный «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева поля переживают определенный спад в игре, а вот «красные дьяволы» могут воспользоваться формой «Эвертона» и пробиться в финал турнира.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:15. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 18:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5

      samara94 23 апреля 2016, 20:54

      Да

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 23 апреля 2016, 20:31

      Пусть Ниасса выпускают. Хорошо выдержанный на лавке Ниасс всех порвёт :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 23 апреля 2016, 19:09

      мда ну и описание, редакторы , вообще то Эвертон не местный потому,что игра на Уэмбли умные вы нашы!!!

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