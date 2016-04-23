Рамос: «Лично мне ясно, почему болельщики освистывают Роналду»

Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что футболисты должны прислушиваться к критике со стороны болельщиков.

«Лично мне ясно, почему болельщики освистывают Роналду. А почему нет? Они и меня могут освистывать. Болельщики поступали точно так же с Роналдо, Зиданом, Камачо, Санчисом. Они освистывали всех. Но на это есть причина. В любой ситуации ты должен искать что-то позитивное. Болельщикам кажется, что ты способен на большее. Это мотивирует тебя», – сказал Рамос.