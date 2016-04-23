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    Рамос: «Лично мне ясно, почему болельщики освистывают Роналду»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что футболисты должны прислушиваться к критике со стороны болельщиков.

    «Лично мне ясно, почему болельщики освистывают Роналду. А почему нет? Они и меня могут освистывать. Болельщики поступали точно так же с Роналдо, Зиданом, Камачо, Санчисом. Они освистывали всех. Но на это есть причина. В любой ситуации ты должен искать что-то позитивное. Болельщикам кажется, что ты способен на большее. Это мотивирует тебя», – сказал Рамос.

    Источник: Goal.com

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    23.04.2016 07:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +91

      grigkh 23 апреля 2016, 12:59

      У Реала есть возможность сегодня доказать чего он стоит, без Роналду, в игре с одним из аутсайдеров

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 апреля 2016, 12:40

      Сирожа, сам то хоть понял, чё сказал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 23 апреля 2016, 12:39

      Верно говорит. Мотивация сильная вещь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 23 апреля 2016, 12:25

      умные слова от отличного футболиста.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 апреля 2016, 10:09

      Если не роналду у этих фанатиков лица не осталась на требунах сидет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Aliencas 23 апреля 2016, 08:48

      Ахахах болеллы освистывают роналду за то что тащит этот некчемный Реал?

      5
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      Рейтинг: +128

      shmag > Aliencas 23 апреля 2016, 09:09

      походу так и есть

      4
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