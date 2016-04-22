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    Рамос мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос летом прошлого года мог оказаться в составе «Манчестер Юнайтед».

    «Летом прошлого года у меня на руках действительно было предложение от «Манчестер Юнайтед». В какой-то момент у меня были мысли о том, чтобы покинуть «Реал», но этот клуб всегда оставался для меня приоритетом.

    Тогда у меня было некое разочарование. Были определенные проблемы, которые мы смогли в итоге решить. Я счастлив этому, но тот вопрос был не в деньгах, как многие думают», – рассказал Рамос в эфире радиостанции Cadena Cope.

    Напомним, что разногласия у капитана с клубом были в размере заработной платы по новому контракту. После появления предложения от английского клуба президент «Реала» Флорентино Перес поднял зарплату Рамосу до 10 миллионов евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2016 09:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +377

      bringing 22 апреля 2016, 10:42

      Что

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 22 апреля 2016, 10:20

      10 млн.евро в год... Ну и зарплата)

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