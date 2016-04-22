Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хуммельс потерял сон из-за возможного трансфера

    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс готов в ближайшее время сменить клубную прописку.

    «Мне предстоит принять довольно трудное решение. И когда я его приму, то люди поймут, насколько тяжело оно мне далось.

    Я уже определился с крайней точкой, но эту дату пока оставлю при себе. Могу сказать, что последние несколько недель я засыпаю на полтора часа позже обычного – настолько важен для меня этот вопрос», – признался Хуммельс.

    Известно, что в услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Барселона». Также появилась информация о том, что «Бавария» начала переговоры о переходе Хуммельса.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2016 08:29
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 23 апреля 2016, 08:49

      Эх! Как же он помог бы Арсеналу! Арсен не теряйся и покупай пжлст!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 22 апреля 2016, 14:17

      да тут все понятно... В Баварию он перейдет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      тигр 102 22 апреля 2016, 12:52

      пусть едет в Барсу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 апреля 2016, 11:40

      Для Барсы нужная покупка будет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 22 апреля 2016, 11:09

      Клопп позвал его!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 22 апреля 2016, 10:05

      в барсу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 22 апреля 2016, 09:08

      Арсен, это наш клиент!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 22 апреля 2016, 09:06

      Блин, Барса, включайся!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11