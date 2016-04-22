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    Казаченок: «Игроки «Ростова» могут перегореть перед игрой с «Зенитом»

    Директор академии «Зенита» Владимир Казаченок выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые успеют восстановиться физически к матчу 25-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова» после затянувшегося до серии пенальти полуфинального поединка Кубка России с «Амкаром». Напомним, что основное и дополнительное время встречи в Перьми закончилось вничью 1:1, а в пробитии послематчевых одиннадцатиметровых ударов точнее оказались питерцы.

    «Физические силы восстанавливаются легко. На третий день можно поставить на ноги любого игрока. Эмоционально, да — есть опасения. Хотя победа всегда дает возможность зарядиться положительным настроением. Важно это сохранить до матча с «Ростовом». А дальше уже вступает в борьбу опыт. Ведь чаще всего неопытные команды могут перенастроиться. Это самая большая проблема, которая может возникнуть у ростовчан. Они могут перегореть. Для футболистов «Ростова» поединок с «Зенитом» — это шанс побороться за титул», – отметил Казаченок.

    Источник: Радио «Зенит»

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    22.04.2016 01:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 апреля 2016, 12:55

      Ростов расслабился с Амкаром и Анжи,были бы уже чемпио

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 22 апреля 2016, 11:35

      Кто такой Ростов вообще?чтобы Зениту быть конкурентом,первый круг всё показал.Если бы не ЛЧ,Зенит с большим отрывом бы лидировал в чемпионате,а так как ЛЧ было важнее,сейчас всё на своих местах,Цска и Спартак уничтожены,а из офсайдов опять этим олухам никто не даст забивать

      -3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 апреля 2016, 10:55

      Ростов победит !!!

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 22 апреля 2016, 07:49

      Бердыев на Камп Ноу настроил Рубин,что не перегорел,а тут Зенит...Либо ничья 1-1,либо победа Ростова 2-1

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 апреля 2016, 05:15

      Ростов крупно проиграет.

      1
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 22 апреля 2016, 04:58

      Сельмаш первый, и будет первым!!!

      -2
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 22 апреля 2016, 01:44

      Зеня выстроит автобус, а потом вираж будет гундеть, что Ростов антифутбольщики, что если бы Халк был в форме, они бы разделались, как со Спартаком. 1-0 в пользу Ростова, или 0-0 как я вижу этот матч.

      3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Doctor Klyde 22 апреля 2016, 11:50

      Что для тебя форма Халка?если сейчас он не в форме типа,Халк в одиночку Цска уничтожил и Спартак...Ахахах ещё и 1-0,ты не понимаешь в футболе ничего видимо,то что в Перми Зенит был не такой,так это экономия сил тупо,а Ростов нигде кроме чемпа не играет и то хромает,еле-еле на 80тых минутах забивает.

      -1
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > vvv246 25 апреля 2016, 00:42

      Игра показала, что хрюндель это тот, кто скрывается за авой рыжего нытика.

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > narkozanos 25 апреля 2016, 00:43

      Какое оправдание придумал? Эксперт диванный.

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