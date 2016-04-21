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    «Лестер» и Варди не стали оспаривать обвинения ФА

    «Лестер Сити» согласился с обвинениями футбольной ассоциации Англии выдвинутыми в адрес нападающего команды Джейми Варди. Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.

    Напомним, что дело в отношении Варди было открыто по причине неподобающего поведения форварда после получения второй желтой карточки в матче 34-го тура английской Премьер-лиги против «Вест Хэма» (2:2). 29-летний футболист не сразу покинул поле и позволил себе оскорбления в адрес главного арбитра встречи Джонатана Мосса.

    Варди грозит двухматчевая дисквалификация. Таким образом лучший бомбардир «лис», вероятнее всего, пропустит встречи своей команды против «Суонси Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    21.04.2016 22:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      viking_91 22 апреля 2016, 06:53

      валят команду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster 22 апреля 2016, 00:16

      лол...в том моменте был явный контакт же...хоть и болею за МЮ, но так убивать Лестер - это что-то, не было у Варди симуляции же...

      4
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 21 апреля 2016, 23:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не продажная, а справедливая.

      -5
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      Рейтинг: +429

      sold93 21 апреля 2016, 22:59

      ФА продажная, козел ты

      4
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