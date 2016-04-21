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    Кутепов: «Новый контракт со «Спартаком»? Доживем до лета, а там посмотрим»

    Защитник «Спартака» и «Спартака-2» Илья Кутепов высказал мнение по поводу своего будущего в стане красно-белых.

    – Вы наблюдали за матчем в Петербурге со скамейки запасных, как и во всех предыдущих играх весеннего отрезка РФПЛ. Хотя осенью, казалось, стали игроком стартового состава. Есть понимание, почему?

    – Таков выбор тренера. Он считает, что мои конкуренты сильнее.

    – Есть другая версия. Якобы вы не хотите продлевать истекающий летом 2017 года контракт со «Спартаком» на прежних условиях. Правда?

    – Без комментариев.

    – Для 22-летнего футболиста важно играть, чтобы расти. ФНЛ дает вам такую возможность?

    – Скорости, техника и прочее в ФНЛ, конечно, уровнем ниже, чем в РФПЛ. Но для меня сейчас важна игровая практика. Если играть в основном составе нет возможности, буду выступать во втором эшелоне.

    – Как будете действовать летом, если ситуация не изменится?

    – Доживем до лета, а там посмотрим.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.04.2016 10:52
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