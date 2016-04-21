Облак – рекордсмен «Атлетико» по числу сухих матчей

Голкипер «Атлетико» Ян Облак сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке 34-го тура чемпионата Испании с баскским «Атлетиком».

Для словенского вратаря этот матч на ноль стал уже 21-м в текущем сезоне национального первенства, что позволило ему установить рекорд в истории клуба по сухим встречам.

В нынешнем розыгрыше Примеры Облак провел 34 матча, в которых пропустил лишь 16 голов.