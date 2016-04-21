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    Облак – рекордсмен «Атлетико» по числу сухих матчей

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке 34-го тура чемпионата Испании с баскским «Атлетиком».

    Для словенского вратаря этот матч на ноль стал уже 21-м в текущем сезоне национального первенства, что позволило ему установить рекорд в истории клуба по сухим встречам.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Облак провел 34 матча, в которых пропустил лишь 16 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2016 09:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 апреля 2016, 12:01

      с такой игрой атлетико и акинфеев там стал бы звездой и не пропускал! Чтобы забить вратарю, нужно обыграть еще 10 футболистов, которые в случае с атлетико, всегда в своей штрафной

      1
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      Рейтинг: +61

      40Zver40 > diadushka 21 апреля 2016, 13:37

      Модифицированный автобус Мауриньо))

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > 40Zver40 21 апреля 2016, 13:51

      хуже, поезд!!! По сравнению с ними, автобус Моуриньо это сверхатакующая тактика)))

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      Рейтинг: -2

      matzeus 21 апреля 2016, 11:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -4
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      Рейтинг: +34

      reg57 21 апреля 2016, 11:29

      молодец парень!

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      Рейтинг: +128

      shmag 21 апреля 2016, 10:35

      какой-то комментатор сказал,что он не звезда.но мне кажется , что с такой игрой он скоро ей станет.

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