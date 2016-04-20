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    ЦСКА – «Краснодар». Все голы

    Сегодня в полуфинальном поединке Кубка России ЦСКА добыл уверенную победу над «Краснодаром». Предлагаем вашему вниманию голы этой встречи.

    1:0 – Головин, 35

    2:0 – Головин, 40

    3:0 – Дзагоев, 46

    3:1 – Сигурдссон, 73

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 21:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +43

      Denis S. 21 апреля 2016, 01:01

      Ждём финал!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 21 апреля 2016, 00:22

      ГОЛОВА МОЛОТОК!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 апреля 2016, 21:25

      Отличный матч! ЦСКА, даёшь "тройник" этого сезона!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 апреля 2016, 21:06

      Тошич без трусов....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 апреля 2016, 20:41

      Ну, началось избиение безликих...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 апреля 2016, 20:39

      Краснодар опять обделался, в самый важный момент.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11227

      alp 20 апреля 2016, 20:28

      чего это, краснодар сливается?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +702

      19element87 20 апреля 2016, 20:25

      Ох Головин КРАСАВЧЕГ, какие голы - какие голы!!! Парень будет блистать на ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ!!! Удачи и спортивных побед ему!!!!

      6
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