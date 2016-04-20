ЦСКА – «Краснодар». Все голы

Сегодня в полуфинальном поединке Кубка России ЦСКА добыл уверенную победу над «Краснодаром». Предлагаем вашему вниманию голы этой встречи.

1:0 – Головин, 35

2:0 – Головин, 40

3:0 – Дзагоев, 46

3:1 – Сигурдссон, 73