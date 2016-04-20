ЦСКА – «Краснодар». Все голы

Ждём финал!!!
Сегодня в полуфинальном поединке Кубка России ЦСКА добыл уверенную победу над «Краснодаром». Предлагаем вашему вниманию голы этой встречи.
1:0 – Головин, 35
2:0 – Головин, 40
3:0 – Дзагоев, 46
3:1 – Сигурдссон, 73
Сегодня в полуфинальном поединке Кубка России ЦСКА добыл уверенную победу над «Краснодаром». Предлагаем вашему вниманию голы этой встречи.
1:0 – Головин, 35
2:0 – Головин, 40
3:0 – Дзагоев, 46
3:1 – Сигурдссон, 73
Ждём финал!!!
Отличный матч! ЦСКА, даёшь "тройник" этого сезона!
Тошич без трусов....
Краснодар опять обделался, в самый важный момент.
Ох Головин КРАСАВЧЕГ, какие голы - какие голы!!! Парень будет блистать на ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ!!! Удачи и спортивных побед ему!!!!