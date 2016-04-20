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    «Барселона» не будет избавляться от Неймара

    Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре опроверг информацию о желании клуба избавиться от бразильского нападающего Неймара.

    «Эти слухи появляются с завидным постоянством, но я уже говорил ранее, что мы очень довольны Неймаром и не планируем его продавать. Когда Неймар присоединился к «Барселоне», он пожертвовал финансами, потому что другие клубы собирались предложить ему больше. Он перешел к нам, потому что хотел играть в хороший футбол вместе с Месси и выигрывать трофеи.

    В этом сезоне он выглядит впечатляюще. Жаль, что он не забивает в последнее время, или то, что некоторые вещи пошли не так, как он хотел, породили определенные комментарии. Но все это – лишь слухи», – рассказал Местре.

    Известно, что «ПСЖ» готов заплатить 193 миллиона евро за футболиста сборной Бразилии.

    Источник: Skysports

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    20.04.2016 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 21 апреля 2016, 02:08

      А зря.Судя по последним матчам он не играет,а делает одолжение.И ведет себя по хамски на поле.В Барселоне петухи играть не должны!Пока за этот мешок понтов дают 193 миллиона - нужно толкать однозначно,иначе этот чудак продолжит разваливать всю игру в нападении.

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