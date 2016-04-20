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    Роналду готов остаться в «Реале» до 2020 года

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду начал переговоры о продлении своего действующего контракта с мадридским клубом, сообщает El Confidencial. Представители португальца встретились с президентом клуба Флорентино Пересом. На встрече велась речь о продлении контракта до 2020 года. Напомним, что действующее соглашение рассчитано до середины 2018 года.

    Стоит отметить, что Роналду хочет остаться в «Реале», но у него есть предложения от «ПСЖ», с президентом которого Нассером Аль-Хелайфи встреча уже состоялась, и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 16:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      viking_91 20 апреля 2016, 18:13

      разумное решение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 20 апреля 2016, 18:11

      опять зря

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 20 апреля 2016, 17:36

      Вот это другой разговор! Оставаться!!!

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