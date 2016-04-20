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    Примера. «Реал» попытается отомстить «Вильярреалу» за поражение в первом круге

    Сегодня состоится матч 34-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» примет «Вильярреал». «Сливочные» отстают от лидеров турнирной таблицы на одно очко и им нужно приложить максимум усилий, чтобы обыграть «субмарину» и добыть важнейшие три балла. Напомним, что в первом круге «Вильярреал» обыграл «королевский» клуб со счетом 1:0.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона..

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало встречи – в 23:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 22:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 21 апреля 2016, 00:01

      И ОТОМСТИТ 100 ПУДОВО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 20 апреля 2016, 23:53

      ВПЕРЕД РЕАЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      cruiff 20 апреля 2016, 22:35

      Удачи Вильярреалу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 20 апреля 2016, 19:24

      Удачи Реалу!

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