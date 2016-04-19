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    В «Барселоне» недовольны Неймаром

    Руководство «Барселоны» продолжает проводить анализ провальных выступлений команды в последних матчах. Как сообщает La Vanguardia, особого внимания «удостоился» нападающий команды Неймар.

    Согласно информации источника, руководство клуба встревожено образом жизни футболиста. В «Барселоне» уверены, что Неймар столкнулся с обширной и нелегкой жизнью в социальной области, предъявляющей к нему высокие требования. В частности, это относится к вопросам, которые связаны со сферой рекламы. Кроме того, бразилец уделяет особое внимание праздникам, в которых он часто принимает участие.

    В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей в чемпионате Испании, забив 21 гол и сделав 10 голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2016 11:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 20 апреля 2016, 11:05

      То, как гребень "играет" в последних матчах-показатель, что от гребня нужно избавляться. Слишком дофига он из себя корчит, никем, по сути, не являясь.Самый лажовый игрок из атаки Барселоны.

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 19 апреля 2016, 17:03

      Стали недовольны после того, как он попросил повысить зарплату в пять раз

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 19 апреля 2016, 15:50

      В 29 матчах 21 гол и 10 голевых передач... Они что, считают, что этого мало???
      Вот уж прямо во все последних матчах один Неймар виноват в неудачах... Руководство не там ищет...

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 апреля 2016, 15:36

      да оставьте вы его, избавляйтесь от Месси, надо продавать пока цена высокая! Вместо него можно купить молодых талантлевых игроков! Например, Дибалу, Морату, обратно Санчеса и еще многих!

      -2
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      Рейтинг: +571

      levon_man 19 апреля 2016, 14:39

      Гормоны еще играют в нем. Не перебесился. Молод еще. Да и драка после игры с Валенсией - указывает на это

      2
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      Рейтинг: +110

      Baich 19 апреля 2016, 14:23

      Беда, просто хулиган какой то)

      1
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      Рейтинг: +139

      Fandorine 19 апреля 2016, 14:04

      Если бы в любом нашем Российском клубе игрок за 29 матчей в чемпионате забил 21 гол и сделал 10 голевых передач руководству было бы пох.р на его образ жизни.

      3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 19 апреля 2016, 12:41

      Бразильцы почти все такие.
      Серьезный подход редко у кого бывает.
      Талант => Звезда => Бабло => Развлечения и отдых.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 апреля 2016, 12:16

      Гнать пора!)

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 19 апреля 2016, 12:03

      Жизнь удалась че пристали к парню)

      -2
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