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    Видаль: «Жду Санчеса в «Баварии»

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль надеется на то, что форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес в ближайшее время станет его одноклубником. Ранее сообщалось, что будущий тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти впечатлен игрой чилийского футболиста.

    «Надеюсь, Санчес перейдет в «Баварию». Мы с ним начинали еще в молодежной сборной Чили. Поэтому было бы отлично, если бы этот футболист перешел в «Баварию», — сказал хавбек.

    Напомним, что Санчес играет в «Арсенале» с 2014 года.

    Источник: Goal.com

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    19.04.2016 07:41
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 19 апреля 2016, 11:51

      Норм в баварии и так все

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Den_777 19 апреля 2016, 09:48

      Самый подходящий клуб для него.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Кудайберген 19 апреля 2016, 08:38

      Это будет классный дуэт

      4
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