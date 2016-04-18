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    «Металлист» распустит первую команду из-за подозрения в договорных матчах

    Руководство «Металлиста» намерено пойти на беспрецедентный шаг и распустить основной состав по причине подозрения игроков в договорных играх. Оставшуюся часть сезона харьковская команда будет доигрывать резервным составом.

    По информации источника, клуба уже покинули трое игроков, в числе которых Владимир Приемов, Алексей Полянский и Артем Касьянов. Напомним, сегодня с поста главного тренера «Металлиста» был уволен Александра Севидова. Его место занял наставник молодежной команды Александр Призетко.

    После 22-х туров УПЛ, харьковчане располагаются на 10-й строчке в таблице в 17-ю очками в активе.

    Источник: ua.tribuna

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    18.04.2016 16:17
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