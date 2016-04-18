Энрике оскорбил журналиста после поражения в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после неудачного домашнего матча с «Валенсией» (1:2) в рамках 33-го тура Примеры оскорбил одного из журналистов на пресс-конференции. После вопроса корреспондента Diario Gol Виктора Мало о влиянии функциональной подготовки на форму команды, специалист вступил с ним в нелицеприятный диалог.

«Как ваша фамилия? Мало? Правильно. Следующий вопрос», – съязвил Энрике.

Отметим, что в переводе с испанского «malo» означает «плохой».