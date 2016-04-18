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    Энрике оскорбил журналиста после поражения в матче с «Валенсией»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после неудачного домашнего матча с «Валенсией» (1:2) в рамках 33-го тура Примеры оскорбил одного из журналистов на пресс-конференции. После вопроса корреспондента Diario Gol Виктора Мало о влиянии функциональной подготовки на форму команды, специалист вступил с ним в нелицеприятный диалог.

    «Как ваша фамилия? Мало? Правильно. Следующий вопрос», – съязвил Энрике.

    Отметим, что в переводе с испанского «malo» означает «плохой».

    Источник: Goal.com

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    18.04.2016 13:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -22

      Cobold 18 апреля 2016, 19:20

      Очередная "мега" новость от Бомбардира. Репостят всякий высер, не узнав толком, как на самом деле было. Позорище.

      2
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      Рейтинг: +806

      тигрик > Cobold 18 апреля 2016, 19:26

      смотри чтоб пукан не взорвался...в наше время жопу склеить бывает оч трудно...по крайней мере мне так пострадавшие говорят)

      0
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      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > тигрик 18 апреля 2016, 19:35

      Да-а, пострадавшие говорят, ага. :D

      1
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 18 апреля 2016, 18:33

      гЫГЫ

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      rtrw1974 18 апреля 2016, 18:19

      надо было морду набить

      0
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 18 апреля 2016, 17:44

      Как то пофиг кто кого осорбил, Валенсия проявила характер и выиграла, и дала всему миру классную концовку чемпионата :-) Остальное не так уж и важно

      1
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      Рейтинг: +5

      samara94 18 апреля 2016, 17:07

      третий,жмет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Iskhont 18 апреля 2016, 16:18

      Да прекратите уже гоняться за сенсациями, не проверяя источники.

      В оригинале:
      Чувак по фамилии 'Плохо' спросил у Энрике: 'Как физическая форма у команды в этом апреле?'
      Энрике отшутился, ответив: 'Как ваша фамилия? Следующий вопрос.'

      Напрягаете... Как болельщик Реала вам говорю...

      5
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      Рейтинг: +28

      vklceo 18 апреля 2016, 16:17

      Барса - феноменально сильный клуб и в этом таится ее слабость. Любой мало-мальски толковый тренер (за исключением разве что Карпина) может возглавить этот клуб и бороться за трофеи, но когда Барса упирается в стену, наступает момент, когда отработать должен именно тренер, Энрике откровенно провалил этот отрезок, не предложив ничего нового. Именно он, а не команда, т.к. игроки отпахали на славу, их просто раскусили, нет даже ни одного школьника, который бы не знал, что единственный маневр раненой Барсы - Пике в нападении.
      ЗЫ. хотя я рад такому повороту т.к. я за Мадрид))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > vklceo 19 апреля 2016, 23:51

      Ахаххахаха))Исключение рулит))))

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 18 апреля 2016, 16:07

      Ох, как же мы все любим осудить, не зная толком ситуации.

      6
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 апреля 2016, 14:54

      Весь смысл зарвавшихся топ-игроков!Проигрыш и грязь!Помнится когда ЦСКА выиграла МС в Манчестере,мгновением пошли удары по ногам сзади и откровенное хамство.
      Есть команды и личности,не умеющие признавать свое поражение.

      3
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      Рейтинг: +14

      Smartguy > Pourport 18 апреля 2016, 17:06

      А ты читай оригинал этой новости и потом делай выводы, муд** !

      1
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 18 апреля 2016, 14:43

      Жаль что, не написано как он там сказал

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