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    Таски: «Гвардиола сказал, что я должен смириться»

    Защитник «Баварии» Сердар Таски признался, что вынужден смириться с решением главного тренера команды Хосепа Гвардиолы не ставить его на игры.

    «Я могу показывать себя только на тренировках, в остальном – все зависит от решения тренера. Конечно, я хочу играть, никому не нравится сидеть на скамейке. Но главное, чтобы «Бавария» стала чемпионом.

    Спрашивайте не меня, а Гвардиолу о том, почему я не сыграл с «Шальке». Конечно, тренер говорит со мной. Он сказал, что я должен смириться с ситуацией. Если у тренера такое мнение, то я должен отнестись к нему с уважением.

    Посмотрим, что произойдет летом. Моя аренда предполагает возможность выкупа. Посмотрим, будет ли это сделано», – сказал Таски.

    Напомним, что права на Таски принадлежат московскому «Спартаку».

    Источник: Kicker.de

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    18.04.2016 09:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 18 апреля 2016, 17:08

      Где все люди и эксперты, кричащие что Таски уровень, что Спартак лоханулся... ХАХАХАХ (они реально думали, что ТАски будет блистать в БАварии)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8

      ppv666 18 апреля 2016, 15:03

      можешь кончать на спартак

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 18 апреля 2016, 14:15

      Как он вообще туда попал зачееееееем???

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 18 апреля 2016, 11:49

      На что рассчитывал?! Единственный плюс, это то, что станет Чемпионом Германии и возможно Лиги Чемпионом)

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