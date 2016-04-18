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    Моуринью не подписывал контракта с «Манчестер Юнайтед»

    Бывший наставник «Челси» Жозе Моуринью все еще остается безработным. Вчера появилась информация о подписанном соглашении с «Манчестер Юнайтед» на ближайшие три года. На данный момент уточняется, что португальский специалист действительно возглавит «МЮ» по окончании сезона, но сам контракт пока официально не подписан.

    Напомним, что внутри клуба есть противоречия на счет этого назначения. Так, бывший многолетний главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон хотел видеть преемником Луи ван Гаала его помощника Райана Гиггза, но руководство клуба не прислушалось к мнению шотландца.

    Источник: Manchester Evening News

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    18.04.2016 07:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 апреля 2016, 00:04

      То подписывал, то не подписывал, устроили тут ромашку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 18 апреля 2016, 11:47

      Лучше Гиггза он заслужил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      NRM Спец > Tri 18 апреля 2016, 22:53

      Согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 18 апреля 2016, 09:42

      Мне кажется подойдет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      pivovar 18 апреля 2016, 08:42

      Алекс Фергюсон прав. Жозе не для Манчестера.

      -3
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      Рейтинг: +1810

      gor77 18 апреля 2016, 08:08

      Уфффффф!!!! Вот и славно! Ждём окончания сезона.

      0
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