Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джеррарда не удивила волевая победа «Ливерпуля» над «Боруссией»

    Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что его не удивила игра 1/4 финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии». Напомним, что английская команда уступала со счетом 1:3, но смогла забить три гола подряд и выиграть в матче.

    «Я нисколько не удивился этому результату, так как сам не раз принимал участие в подобных встречах за «Ливерпуль». На «Энфилде» особенные болельщики, которые превращаются в 12-го игрока команды.

    Надеюсь, что «Ливерпуль» обретет уверенность после этой победы и выиграет Лигу Европы», – заявил Джеррард.

    Источник: 101greatgoals.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2016 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 17 апреля 2016, 12:31

      Они могут! Иногда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 17 апреля 2016, 11:51

      Ещё бы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11