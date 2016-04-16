Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аленичев: «Доверие есть. Давление есть»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после поражения в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:5) ответил на вопрос о доверии к себе со стороны руководства московского клуба.

    «Доверие есть. Давление есть. Не могу сказать, излишнее оно или нет. Давление есть, потому что это «Спартак». Понимаю, что всем хочется результата и красивой игры, но сейчас ни одна команда такого позволить себе не может. Будем стремиться к тому, чтобы качество футбола и результат были более сбалансированными», – сказал Аленичев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2016 22:13
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 17 апреля 2016, 09:23

      преждечем кидатьОленя в топку надо было карт бланш давать на транши перед сезоном, а если Федуня не видит ниче кроме своих доходов от продажи билетов то это в поликлинику) жаль болел Спама

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 апреля 2016, 06:53

      Нужно стремиться к тому, чтобы найти уже, наконец, нормальных двух центральных защитников. Гранат уже никогда не поспеет, Бокетти не может один отдуваться. Крайние... тоже никакие, их обыгрывают как стоячих... Впереди все нормально, а в защите один Ребров.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn > bzfar 17 апреля 2016, 07:55

      И то Ребров чудит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > Salamоn 17 апреля 2016, 08:27

      ну не так как лодыга и акинфеев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 17 апреля 2016, 06:31

      a u menya uje doveriya net

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      vitaliy777 17 апреля 2016, 06:10

      Алень, лучше подыши себе место заранее... Федун умом и сообранизительностью не очень отличается поэтому не ровен час пойдёшь на вольные.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 17 апреля 2016, 04:15

      Сливают...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      МЕССІ 17 апреля 2016, 00:57

      э

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 17 апреля 2016, 00:54

      Зенит просто подтвердил свое превосходство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      dimazavr 17 апреля 2016, 00:32

      Кто-нибудь знает, почему в моменте с первым голом не было удаления Лодыгина?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar > shlomo 17 апреля 2016, 06:29

      Было бы удаление Лодыгина - не было бы ситуаций с двумя пеналями

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viking_91 16 апреля 2016, 23:53

      первый тайм, да, красивый футбол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viking_91 16 апреля 2016, 23:52

      гранат вообще нулевой....и леонтьева хочется в основе увидеть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11