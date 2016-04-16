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    Звезда рестлинга пригласил Руни на ринг

    Звезда WWE Шеймус в преддверии рестлинг-шоу в Манчестере позвал на ринг форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Напомним, в ноябре прошлого года игрок «красных дьяволов», присутствовавший на рестлинг-шоу, отправил в нокдаун партнера Шеймуса Стюарта Беннетта, отвесив тому пощечину. Отметим, что Руни является большим фанатом бокса и единоборств.

    «Я тебе так скажу, Руни, на ринге ты не имел бы ни одного шанса. Забудь о Уэйде Барретте, он чересчур мягкий. Хочешь кое-чего пожестче? Тебе хочется драться по-настоящему? Приходи на ринг в Манчестере, я буду там к твоим услугам в любое время», – сказал Шеймус.

    Источник: Skysports

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    16.04.2016 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 апреля 2016, 13:11

      а чё, комплекция у Руни позволяет, можно после футбола и в реслинг пойти)

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 апреля 2016, 19:16

      Популяризация реслинга за счёт футбольных игроков)))

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