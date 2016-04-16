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    Попов: «От поддержки болельщиков «Спартака» по телу дрожь идет»

    Хавбек «Спартака» Ивелин Попов признался, что принял правильное решение, перейдя в столичный клуб летом прошлого года. Также по словам болгарина, он никогда ранее не встречал подобных болельщиков.

    «Доволен ли переходом в «Спартак»? Конечно. Большой клуб. Фанаты поражают. Меня как-то заменили, я досматривал матч со скамейки. И трибуны так поддерживали, что дрожь была, хотелось обратно на поле. Никогда и нигде не видел, чтобы так болели.

    Доволен ли собой? Поставлю оценку три с плюсом. Мог бы хуже. Мог бы лучше», – сказал Попов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2016 13:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 апреля 2016, 15:49

      Забей сегодня....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      komandos99 16 апреля 2016, 15:37

      Играть так надо как вас поддерживают!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 16 апреля 2016, 15:35

      Уже боишься? Это хорошо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      denis_klevtsoff 16 апреля 2016, 15:02

      сегодня посмотрим

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 16 апреля 2016, 14:19

      при болельщиках цска спать охота.

      -3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > talgatnurzhanov2006 16 апреля 2016, 14:48

      от игры спартака спать охота

      -1
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