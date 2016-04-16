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    Хиддинк: «Азар был номером один, а теперь он последний»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился своим мнением о форме Эдена Азара.

    «Я никогда не видел, чтобы чья-то форма ухудшилась настолько радикально. Он был номером один, а теперь он последний в длинном списке игроков.

    С другой стороны, не стоит драматизировать. Я думаю, что лучший способ вернуть форму – это играть так, как играют дети. Думаю, это срабатывает всегда, и именно так я и сказал ему: «Иди и играй, как мальчишка»,– рассказал Хиддинк.

    Источник: Goal.com

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    16.04.2016 01:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +62

      jinhae 16 апреля 2016, 12:45

      будет жаль если в следующем году он будет стоить 5-6млн

      0
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 16 апреля 2016, 07:26

      Как то быстро он стал ужасно играть,кто ж знает,возможно так как раньше он уже не заиграет

      0
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 16 апреля 2016, 03:56

      Мудрый старец.

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