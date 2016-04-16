Хиддинк: «Азар был номером один, а теперь он последний»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился своим мнением о форме Эдена Азара.

«Я никогда не видел, чтобы чья-то форма ухудшилась настолько радикально. Он был номером один, а теперь он последний в длинном списке игроков.

С другой стороны, не стоит драматизировать. Я думаю, что лучший способ вернуть форму – это играть так, как играют дети. Думаю, это срабатывает всегда, и именно так я и сказал ему: «Иди и играй, как мальчишка»,– рассказал Хиддинк.