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    В «Атлетико» ждут встречи с «Баварией» в финале Лиги чемпионов

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассчитывает не встретиться с полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией», так как хочет взять реванш у мюнхенцев в финале турнира.

    «Я бы хотел встретиться в финале с «Баварией». Хотим взять реванш за поражение 42-летней давности в финале Кубка чемпионов-1974.

    «Барселона»? Ответный матч получился очень трудным для обеих команд. Но, думаю, исход противостояния закономерен, потому что, если учитывать обе встречи, «Атлетико» играл лучше», – считает Сересо.

    Напомним, что в финале Кубка чемпионов-1974 «Бавария» и «Атлетико» сыграли 1:1. Была назначена переигровка, в которой немецкий клуб был сильнее со счетом 4:0. Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, в 12:30 по московскому времени.

    Источник: Football Espana

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    15.04.2016 09:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 15 апреля 2016, 13:27

      Эх Барса Бавария,вот был бы матч:((

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 15 апреля 2016, 10:31

      хмхм...74 говорите, а че с реалом за 2014 не хотите реванш ??

      0
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      Рейтинг: +67

      persuha > iron_Savior 15 апреля 2016, 10:41

      А с Реалом они в финале сыграют, ну и там им уже отомстят.

      0
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      Рейтинг: -1

      screamvoltage 15 апреля 2016, 10:03

      пусть ждут

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