Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дракслер не переживает о возможном пропуске Евро-2016

    Полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Германии Юлиан Дракслер заявил, что на данный момент его волнует лишь то, что он не может помочь своему клубу в заключительной части сезона. Напомним, что 22-летний хавбек получил мышечное повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (0:3). Отмечается, что травма может не позволить молодому немцу поехать в составе своей национальной сборной на предстоящий чемпионат Европы.

    «Я расстроен. Больше всего я разочарован тем, что не могу помочь своей команде в достижении тех целей, которые были поставлены перед началом сезона.

    Буду делать все, что в моих силах, чтобы вернуться в игру настолько быстро, насколько это возможно», – заявил Дракслер.

    В текущем сезоне Дракслер в 34 матчах за «Вольфсбург» забил девять мячей и отметился семью голевыми передачами.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2016 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11