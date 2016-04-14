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    Иньеста: «Абсолютно не важно, ошибся судья или нет»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после поражения от «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов подчеркнул, что теперь его команде необходимо сконцентрироваться на других турнирах.

    «Абсолютно не важно, ошибся судья или нет. Мы не смогли показать ту игру, которую умеем. Конечно, всегда тяжело проигрывать и вылетать из турнира.

    В настоящий момент «Барселона» находится не в оптимальной форме. Необходимо найти силы, поскольку нас еще ожидает борьба за два трофея. Нужно забыть об этом поражении и сосредоточиться на чемпионате и Кубке Испании», – сказал Иньеста.

    Источник: ФК «Барселона»

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    14.04.2016 09:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 апреля 2016, 15:32

      Ну раз Анрес сказал,что выиграют Чемп и Кубок-то так тому и быть, кто против?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 апреля 2016, 07:46

      Мужественный и уверенный в себе человек.
      Нашим футболерам у него поучится бы.

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 14 апреля 2016, 17:14

      сразу видно, что Иньеста достойныйчеловек

      2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 14 апреля 2016, 16:37

      молодец , удачи в следующих играх

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 14 апреля 2016, 12:26

      Очень толерантно,как всегда!Подписываюсь под каждым словом.Чистейшая правда.С такой мотивацией и игрой как вчера - Барса не заслужила играть в полуфинале.Атлетико прошел абсолютно по делу.Жду реваншистского финала от Атлетико против Реала.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 апреля 2016, 10:32

      В барсе некоторые 45 хотят получат в год... на поле по игре даже 2 много...

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 14 апреля 2016, 10:25

      Всё правильно сказал

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 апреля 2016, 10:21

      Молодец.

      1
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 14 апреля 2016, 09:27

      Удачи Андрес..

      2
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