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    Зинченко может перейти в дортмундскую «Боруссию»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может стать игроком дортмундской «Боруссии». Отмечается, что 19-летний украинец может переехать в Германию уже в летнее трансферное окно.

    Генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном трансфере футболиста.

    – Правда, что наиболее заинтересована в Зинченко «Боруссия» из Дортмунда и у вас якобы уже есть предварительная договоренность с этим клубом о трансфере?

    – Не хочу комментировать это. У нас есть свои трансферные моменты, свои переговоры.

    – На какой срок у Александра контракт с «Уфой»?

    – До 2019 года.

    – Какие отступные в соглашении прописаны?

    – Мы их не прописывали. Сумма – по рынку. Это любого футболиста касается. Но даже если два клуба договорятся, условия ведь должны устраивать и самого футболиста.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.04.2016 08:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +483

      headdevil 18 апреля 2016, 12:14

      Если уходить- то в стартовый состав. Шмели будут кидать его во 2 лигу в аренду.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 14 апреля 2016, 16:18

      Ему и из Уфы ,рано уходить ! Надо ,для начала ,мясом обрасти Таких ребят в Германии- сотни А так,перспективный парень,только шумиху вокруг него нездоровую подняли Пока он ничего из себя не представляет !

      1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 14 апреля 2016, 10:15

      Поедет в Дортмунд, через годик окажется где нибудь в Штутграрте либо в Майнце, затем и вовсе всю карьеру проведёт в аутсайдерах бундеслиги и командах 2 лиги

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Rivaldo88 14 апреля 2016, 11:01

      Ты считаешь, что Уфа круче Штудгарта?

      5
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 апреля 2016, 10:02

      Будет в Дортмунде лавки полировать.

      -3
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      Рейтинг: +140

      Reets 14 апреля 2016, 09:52

      Если сам готов пахать и есть желание расти , то нужно валить минимум из Уфы. А дальше вообще из рфпл.

      5
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 14 апреля 2016, 09:37

      это кто ?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 14 апреля 2016, 09:16

      Надо ещё в "Кайрате" поиграть пару лет.

      3
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 14 апреля 2016, 09:14

      рановато ему туда

      2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 14 апреля 2016, 09:02

      в 3 состав , сгниет там ,лучше еще поиграть сезон РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 апреля 2016, 08:59

      уфа трамплин в большой футбол)

      1
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