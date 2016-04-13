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    Маскерано: «Барселона» хочет выиграть все трофеи в этом сезоне»

    Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Мы будем играть только на победу. Должны продемонстрировать свой уровень и показать хорошую игру, чтобы пройти дальше. «Барселона» хочет выиграть все трофеи в этом сезоне, но для начала нам нужно одержать победу в сегодняшнем матче. Это будет наш первый финал», – отметил Маскерано.

    Поединок между «Атлетико» и «Барселоной» начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

    Источник: AS

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    13.04.2016 15:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 13 апреля 2016, 23:51

      Довыделываетесь и примеру профукаете(чего и желаю) атлетико и реал догонят!

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      Рейтинг: +37

      Yuras666 > Wiskey 14 апреля 2016, 07:39

      Чемпионство Атлетико!!!!!

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      Рейтинг: +22

      DIMON425 13 апреля 2016, 20:43

      задавят атлетико

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 апреля 2016, 20:28

      Ну и каталонский флаг Вам в руки...Мой прогноз-да те же 2-1,что и первом матче

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