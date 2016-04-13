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    Пеллегрини: «Можем выиграть Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини пообщался с журналистами после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1). По словам наставника, его команда может рассчитывать на победу в турнире.

    «Дойти до полуфинала Лиги чемпионов – это огромное достижение для нашего клуба. Сейчас мы в числе четырех лучших команд Европы. Конечно, мы можем выиграть Лигу чемпионов. Если доходишь до полуфинала, то, конечно, ты будешь понимать, что соперник на этой стадии у тебя будет очень солидный. Мы убеждены в том, что с такой игрой, как сегодня, можем противостоять любому сопернику», – заявил чилиец.

    Напомним, что жеребьевка полуфинала пройдет 15 апреля.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2016 06:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +26

      ftftd 13 апреля 2016, 17:37

      выиграйте!!!!! тогда Пеллегрини останется тренером мс, а Гвардиола будет тренировать сборную Сирии или пойдет торговать пирожками

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 апреля 2016, 13:27

      Против Реала шансов нет. Бавария, если не выдумает себе проблем, разгромит.
      С каталонцами отдельный разговор. Ща Барса заиграет в свой футбол, что тогда он будет говорить.. Не просто так команда играет на пониженных скоростях и без особого энтузиазма. Им догонять никого и нигде не нужно, а сдуться можно в самый ответственный момент, если выдохнуться.
      Так что порадовать шейхов ради, Ману в прессу оптимизм свой вставил.

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag 13 апреля 2016, 13:20

      в финале их точно не будет,если только им очень повезет

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 13 апреля 2016, 13:16

      в полуфинале могут пройти любого.. но хватит ли запала на финал, вопрос надо всем выдать 111% через не могу...

      -3
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      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 13 апреля 2016, 12:32

      ага выиграйте ! завтра епт.главный фаворит на данный момент бавария, потом реал и барса у них равные возможности, а вот потом только сити. в финал конечно можете пройти но не выиграть.

      -1
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      Рейтинг: +10

      mybbetru3 13 апреля 2016, 11:05

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      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 13 апреля 2016, 10:56

      рано радоваться.. всё таки у ПСЖ пол состава не было.. Вератти, Матюиди, Луиз.. Мотта сломался в первом тайме, пасторе только после травмы...

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 13 апреля 2016, 10:20

      Будет прикольно- Гвардиола опять Чемпионов европы примет

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2016, 09:18

      да будет смешно если МС возьмет ЛЧ а тренера сменит Гвардиола- выпендрежник

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2016, 09:16

      трудно выиграть хотя в прошлом году на Юве никто не ставил а они могли чуть чуть не хватило

      2
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