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    Эснайдер возглавил «Хетафе»

    Хуан Эснайдер назначен главным тренером «Хетафе» после отставки Франа Эскрибы. Ранее он возглавлял «Кордобу», а затем работал помощником главного тренера «Хетафе». Контракт заключен до конца сезона. Вместе с 43-летним Эснайдером в тренерский штаб клуба вошли Маурисио Элена и Оскар Гарсия.

    Напомним, что увольнение Эскрибы связано с неудовлетворительными результатами команды. «Хетафе» не побеждает в последних 12 турах Примеры, набрав в этих играх два очка из 36 возможных. После 32 туров команда занимает 18-е место.

    Источник: ФК «Хетафе»

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    12.04.2016 16:44
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