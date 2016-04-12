Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сабалета: «Самое главное – победить и выйти в полуфинал»

    Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета ждет поддержки болельщиков в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    «Это будет один из самых важных матчей в истории клуба. Болельщики с нетерпением ждут поединка. Нам нужна их поддержка. Это очень важно, когда поклонники на протяжении всего матча активно переживают за нас.

    Сегодня нам нужно победить и выйти в полуфинал. Это самое главное», – заявил Сабалета.

    Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в Манчестере во вторник, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2016 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11