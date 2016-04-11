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    Соуза встречался с представителями «Зенита» и «Ювентуса»

    Бывший голкипер сборной Италии Джованни Галли, который работает экспертом телеканала Mediaset, сообщил, что главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза вел переговоры с «Ювентусом». Если верить итальянской прессе, то Соуза встречался также с представителями «Зенита».

    «У него были и другие ужины. Например, с представителями клуба с севера Италии. Насколько мне известно, около месяца назад были контакты между Соузой и «Ювентусом», который присматривается к португальцу на случай проблем переговоров о продлении контракта с Аллегри», – рассказал Галли в эфире Premium Live.

    Напомним, что в России имя Соузы связывается с «Зенитом» и столичным «Динамо». Соуза возглавил «Фиорентину» в июне 2015 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 06:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 11 апреля 2016, 16:20

      Алегри уже дал согласие на продление контракта

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      reg57 11 апреля 2016, 10:43

      слухи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 11 апреля 2016, 07:37

      Юве стоит удержать своего.

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