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    Озил провел переговоры с «Фенербахче»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не исключил возможности стать игроком «Фенербахче». Об этом сообщает Hurriyet.

    Хавбек встречался с представителями турецкого клуба в Стамбуле несколько месяцев назад, где заявил, что готов стать игроком желто-темно-синих. В то же время футболист отметил, что во время летнего трансферного окна не планирует вести переговоров.

    По данным Transfermarkt, стоимость Озила составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Арсенал» в АПЛ 30 матчей, в которых забил шесть голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 15:07
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