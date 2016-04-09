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    «Барселона» донесла до конфедерации футбола Бразилии свою позицию по Неймару

    Руководство «Барселоны» обсудило с представителями конфедерации футбола Бразилии (CBF) возможное участие Неймара в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и розыгрыше Кубка Америки.

    Как сообщает источник, испанский клуб выступил против участия Неймара в Кубке Америки, хотя CBF хочет, чтобы форвард сыграл на обоих турнирах, что совпадает и с желанием самого игрока.

    В «Барселоне» считают, что участие футболиста в двух турнирах приведет к слишком большой нагрузке, в результате чего Неймар не успеет отдохнуть перед следующим сезоном.

    Источник: Marca

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    09.04.2016 09:12
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +16

      Vasilij91 10 апреля 2016, 09:25

      Вот тебе и Барселона. Зависят от одного игрока

      0
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    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 9 апреля 2016, 14:11

      А чего это барса решает? Щас как психанет и уйдет ваще из клуда)) гы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 9 апреля 2016, 12:04

      Прям загонялся бедный....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      lNeTl 9 апреля 2016, 11:32

      Неймар — не Сергей Лазарев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 9 апреля 2016, 11:26

      Можно ведь отправить Неймара на Кубок Америки, а не на олимпиаду

      0
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      Рейтинг: +81

      palik 9 апреля 2016, 11:05

      всё логично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Devil56 9 апреля 2016, 10:34

      Практически 2сезон подряд Неймар без большого перерыва останется, так что позицию Барсы можно понять

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 апреля 2016, 09:40

      Только о себе и думают!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 > ManUtd-Volgograd 9 апреля 2016, 12:15

      Все о себе думают. Неймар вот хочет кубок Америки и олимпиаду выиграть

      1
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