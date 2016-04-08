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    Раньери: «Команда сезона в АПЛ должна состоять из игроков «Лестера»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери считает, что все основные игроки его команды достойны попадания в символическую сборную сезона в АПЛ. Сам Раньери признан лучшим тренером марта.

    «Я очень доволен, но у нас вся команда хороша. В сборную сезона я бы включил 11 игроков «Лестера». Они дали возможность мечтать нашим болельщикам. На наши тренировки приходит много детей – это удивительно», – сказал Раньери.

    Также наставник ответил на вопрос о том, сколько побед нужно одержать «Лестеру» в оставшихся турах, чтобы стать чемпионом.

    «Я не знаю. Другие команды могут выиграть все свои матчи. Думаю, место в Лиге Европы мы себе уже гарантировали. Теперь мы сражаемся за Лигу чемпионов. Все хотят знать, что случится в оставшихся шести турах. Я тоже хочу, но придется подождать».

    Источник: Goal.com

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    08.04.2016 19:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 9 апреля 2016, 01:05

      ахаха...старик страхуется...боиться что парни расслабятся раньше времени

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 8 апреля 2016, 19:58

      неее

      0
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