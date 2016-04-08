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    Зидан: «Возможный вылет «Реала» из Лиги чемпионов – часть футбола»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что предстоящая ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» станет решающей для его команды в нынешнем году. Напомним, что в первом четвертьфинальном матче «сливочные» потерпели поражение со счетом 0:2.

    «Уверен, в ответной встрече болельщики обеспечат нас хорошей поддержкой. Нас ожидает главный матч сезона, от которого будет зависеть абсолютно все.

    Никто не ожидал подобного результата в первом матче, но сейчас мы имеем то, что имеем. Возможный вылет из Лиги чемпионов – часть футбола. Конечно, я буду являться ответственным за это, но давайте все же подводить итоги после завершения сезона», – отметил Зидан.

    Источник: Goal.com

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    08.04.2016 18:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 13 апреля 2016, 00:02

      Ну что, господа эксперты, ваш выход..

      -1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 11 апреля 2016, 13:39

      Реал пройдёт Вольфсбург,выиграет со счетом 3:0 или 4:0,как ни как это все ещё топ клуб

      2
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      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 9 апреля 2016, 19:05

      дааа.. пиздец реал в срань превращается. проиграть команде которая на 9 месте в чемпионате это настораживает. а что будет в 1/2 если пройдут? закрываю глаза...

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 апреля 2016, 23:30

      А кто спорит, шо рваные волки уедут битыми 3-1, я в этом ни секундочки не сомневаюсь...Вот кристинка с поднятой головой от такой победы и уйдет на трасферное окошко..

      1
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      Рейтинг: +16

      Vasilij91 8 апреля 2016, 21:26

      Реал дома возьмет свое

      0
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      Рейтинг: +17

      RyAn22 8 апреля 2016, 21:23

      Может и оставят, думаю победа над барсой для переса важнее, типичный глор реала ведь

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 апреля 2016, 20:56

      Ничего подобного, распускайте испанский нацпроэкт и отдавайте деньги испанским бабушкам ! €100,000 потрачено на трансфер Бэйла, а результата нет.... Куда идут народные деньги?

      0
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      Рейтинг: -3

      rendmin 8 апреля 2016, 20:46

      Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru

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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 8 апреля 2016, 19:34

      значит чем то херрова пахнет

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 апреля 2016, 18:53

      Очередной сезон без трофеев средняк реал

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