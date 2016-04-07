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    Думбия: «Варианты с Китаем я не рассматриваю»

    Нападающий «Ньюкасла» Сейду Думбия признался, что вариант продолжения своей карьеры в Китае он не рассматривает, делая ставку на более именитый чемпионат Англии.

    «Любому футболисту сложно сидеть на скамейке запасных. Но мне нужно было списаться в команду. Считаю, что мне это удалось. Сейчас пришло время показать себя в деле. Думаю, это случится уже скоро, хоть до конца сезона осталось не так уж много матчей.

    Я больше не хочу возвращаться в «Рому». Хотя они по-прежнему владеют правами на меня. Я бы хотел оказаться в клубе, где я буду чувствовать себя лучше.

    «Рома» не дала мне возможности продолжить выступать за ЦСКА, хотя я был готов подписать контракт еще на полгода. Но в римском клубе передумали. Так что выбор у меня был такой: либо сидеть в запасе в «Роме», либо попробовать другой чемпионат. Поэтому решил поехать в «Ньюкасл».

    Варианты с китайскими клубами я не рассматриваю. Я хочу играть в хорошем чемпионате, не могу сказать этого про чемпионат Китая», – приводит слова Думбия Africa Top Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2016 11:53
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45

      ск122 7 апреля 2016, 20:37

      В Китай, все в Китай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 7 апреля 2016, 12:38

      Деньги для тебя - не важны??
      Тогда доказывай это на поле и в составе на следующий матч!!!

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