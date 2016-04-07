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    Лига Европы. «Брага» постарается продлить беспроигрышную домашнюю серию с «Шахтером»

    После разгромной победы над «Металлистом» (8:1) в чемпионате Украины «Шахтер» прибыл в гости к «Браге», которая потерпела на выходных самое крупное поражение за пять лет – «Бенфика» была сильнее со счетом 1:5, «Брага» потерпела самое крупное поражение с 2010 года.

    Интересно, что «Брага» не проиграла дома ни одного из 13 последних матчей; в 10 из них она взяла верх. Что касается личных встреч, то «Шахтер» соперничал с «Брагой» на групповом этапе Лиги чемпионов-2010/11. Команда Луческу уверенно победила и в гостях (3:0), и дома (2:0).

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Брага» – «Шахтер», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:05.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2016 21:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 апреля 2016, 13:51

      Стараться, стараться и ещё раз стараться, а в итоге 0-2 *подзалететь*...

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