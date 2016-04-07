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    Боли: «Брага» пишет новую главу своей истории»

    Центральный защитник «Браги» Вилли Боли признался, что перед началом сезона он и подумать не мог, что его команда дойдет до четвертьфинала Лиги Европы.

    «Брага» добралась до финала в 2011-м. Мы всегда стремимся пройти как можно дальше. Лично я в первый раз оказался на этой стадии еврокубков. Команда выкладывается полностью, это касается каждого игрока. Не думал, что «Брага» окажется в четвертьфинале, когда летом перешел в первую команду из дубля, но теперь я здесь для того, чтобы играть в Лиге Европы.

    На этой стадии Лиги Европы остались только классные команды. Мы понимаем, насколько силен «Шахтер». Это же относится и к дортмундской «Боруссии», и к «Ливерпулю». Ясно, что будет тяжело.

    Придала ли нам победа над «Фенербахче» в 1/8 финала больше уверенности? Нет. Мы тщательно планируем каждый матч, так что дело не в уверенности. В футболе подобные истории случаются каждый год. У «Браги» это уже было в 2011 году, когда она дошла до финала, теперь мы пишем новую главу, и я не могу сказать, сможем ли мы повторить тот успех. Узнаем позже», – сказал Боли.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Брага» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.04.2016 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 апреля 2016, 00:33

      Пока она ищет, "Шахтер" забивает.

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