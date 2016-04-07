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    Марселино: «Спарта» доставит нам проблем»

    Главный тренер «Вильяреала» Марселино признал, что его команда является фаворитом в четвертьфинальном противостоянии Лиги Европы со «Спартой».

    «Уверен, что «Спарта» доставит нам проблем. Мы не можем считать эту команду слабым соперником, иначе бы она не добралась до четвертьфинала Лиги Европы и не обыграла бы по дороге «Краснодар» и «Лацио». Возможно, мы в этой паре фавориты, но мы точно не станем думать, что уже вышли в следующий раунд.

    На самом деле, мы проводим очень хороший сезон и стараемся привыкнуть к подобным успехам. Все это стало возможным благодаря игрокам», – признался Марселино.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Вильярреал» – «Спарта» пройдет в четверг, 7 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.04.2016 08:06
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