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    Карпин оказался замешан в скандале с панамскими офшорами

    Главный тренер «Торпедо» Армавир Валерий Карпин оказался замешан в скандале с панамскими офшорами.

    Дело в том, что согласно «панамским документам» «Реал Сосьедад», за который Карпин выступал в бытность игроком, с 2000 по 2008 выплачивал деньги легионерам команды через офшорные схемы. Сообщается, что на имя российского хавбека на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Capital Image Management Limited, руководителем которой он значился.

    Представители испанского клуба, в свою очередь, заявили о том что, в то время подобный способ выплат был стандартной практикой, при этом отметив, что речь идет не о зарплатах футболистов, а о деньгах за имиджевые права.

    Источник: AS

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    05.04.2016 13:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +304

      Strig 11 апреля 2016, 06:45

      Валера одевай "панама"!

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 апреля 2016, 19:43

      Это про этот вброс предупреждал Песков?

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 5 апреля 2016, 17:31

      2000-2008 год в прошлом не стоит копаться.

      1
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      Рейтинг: +125

      pickapick 5 апреля 2016, 16:58

      Налоги платить нигде не хотят!

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 5 апреля 2016, 16:29

      да не смешите,он уже ответил и прав,похрен как ему платили зарплату(или за другие заслуги),это проблемы реала.

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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 5 апреля 2016, 15:58

      Молодец!!!

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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 5 апреля 2016, 15:53

      Ну а кто не замешан имея денег больше среднего????

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      Рейтинг: +151

      VITPO 5 апреля 2016, 15:27

      Он то тут причем.

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      Рейтинг: +160

      Varnes 5 апреля 2016, 14:59

      А в чем скандал то?
      Офшор - нормальная практика в мире.
      Тоже мне, раздули.....

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Varnes 5 апреля 2016, 15:40

      Не нормальная, конечно. Но, увы, законная. Так что сначала законы поправить надо.

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 5 апреля 2016, 14:51

      да

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