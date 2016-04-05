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Мини-футбол. «Аврора» разгромила «Лагуну»

5 апреля 2016, 09:22

Порцию неожиданных результатов преподнес любителям женского мини-футбола очередной тур Чемпионата России. Главным противостоянием тура должна была стать схватка на берегах Невы между местной «Авророй» и ее принципиальнейшим соперником последних лет «Лагуной-УОР» из Пензы. Но, вопреки многим ожиданиям, интригующим очередное рандеву ведущих клубов страны не получилось. Футболистки «Авроры» десять раз пробили брешь в тылу пензенской команды, нанеся сурской дружине рекордное в истории поражение. Автором первого в текущем розыгрыше чемпионата покера стала Анастасия Дурандина, хет-трик на счету Гамидовой, по разу в составе чемпионок отличились Афанасова, Семенова и Лебедева. Единственный мяч в составе «Лагуны-УОР» на последней минуте записала на свой счет Ксения Олькова – 10:1. Пензенский клуб выбывает из гонки за серебряные медали, которые теперь уже точно достанутся столичному «Торпедо-МАМИ».

Для подмосковной «Снежаны-Котельники» домашний поединок против «Тюмени» должен был стать прекрасным поводом прервать серию неудач, составлявшую на момент начала игры 7 поединков кряду. Подопечным Евгения Беломоина, в свою очередь, до желаний соперника не было никакого дела. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, сибирячки были настроены исключительно на успех, что и доказали уже к перерыву – лишь на последних его секундах хозяйкам удалось ответить забитым голом на четыре пропущенных. Уже к 26-й минуте «Снежана» и вовсе уступала 2:6, лишь после этого начав эффективно использовать усталость соперника и активно отыгрываться. На 38-й минуте после точного попадания Екатерины Поповой команде Сергея Черепушкина оставалось отыграть лишь один мяч, но времени на спасение хотя бы ничьей подмосковному клубу не хватило – 5:6, «Тюмень» одерживает четвертую победу в текущем чемпионате, а «Снежана-Котельники» пока продолжает огорчать своих поклонников.

Чемпионат России. 17-й тур

Аврора (Санкт-Петербург) – Лагуна-УОР (Пенза) – 10:1 (5:0)
Голы: Афанасова, 2. Гамидова, 5, 10, 39. Семенова, 14. Дурандина, 15, 24, 36, 40. Лебедева, 31 – Олькова, 40.

Снежана-Котельники (Московская область) – Тюмень – 5:6 (1:4)
Голы: Беленькая, 20. Шеховская, 22, 35. Карасева, 29. Попова, 38 – Завьялова, 11, 26. Самородова, 18, 20. Ракутина, 19. Лагунова, 25 (а/г)

Положение команд:

1. Аврора – 57 (22 игры)
2. Торпедо-МАМИ – 37 (21)
3. Лагуна-УОР – 26 (21)
4. Снежана-Котельники – 23 (22)
5. Тюмень – 13 (22)

Бомбардиры: Дурандина, Семенова (обе – «Аврора») – 19; Олеся Воробей («Торпедо-МАМИ») – 18.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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