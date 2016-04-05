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    Агент: «Не думаю, что для «ПСЖ» станет проблемой заплатить 193 миллиона отступных за Неймара»

    Агент нападающего «Барселоны» Неймара Вагнер Рибейро поделился мнением о возможности перехода своего клиента в «ПСЖ».

    «У Неймара контракт с «Барселоной» до 2018 года, и он отлично себя чувствует в клубе. Его там любят, он – часть лучшей в мире команды. Непросто проявить себя в таком клубе, но перспектива жить в Париже и выступать за такую команду, как «ПСЖ», тоже является мечтой любого игрока.

    Посмотрим, что случится через два года, когда истечет контракт. Если «ПСЖ» проявит интерес к подписанию Неймара, то мы всегда можем обсудить это.

    О соглашении можно говорить и раньше, если «ПСЖ» готов заплатить отступные. В случае с Неймаром речь идет об огромной сумме – 193 миллиона евро. Но я не думаю, что для «ПСЖ» это непреодолимая проблема», – сказал Рибейро.

    Источник: Goal.com

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    05.04.2016 00:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +21

      Kot Begemot 5 апреля 2016, 09:37

      агенту комиссионные с отступных лишними не будут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Spark95god 5 апреля 2016, 09:26

      барса не отпустит неймара

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 5 апреля 2016, 09:24

      норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      ugar1 5 апреля 2016, 08:50

      финансовый fair pley

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 5 апреля 2016, 08:43

      Очень много денег в Париже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      koenigartur 5 апреля 2016, 07:05

      Кто бы сомневался:)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      СУРГУТ186 5 апреля 2016, 07:03

      пускай платят и барса слабеет!!

      -2
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      Рейтинг: +91

      grigkh 5 апреля 2016, 06:15

      бред

      0
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 5 апреля 2016, 05:43

      заплатят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      overlom 5 апреля 2016, 02:32

      Агент: «Не думаю, что для «ПСЖ» станет проблемой купить Барселону))

      2
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