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    Кавани: «Я готов подписать новый контракт с «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал о том, в каком клубе он планирует продолжить свою карьеру.

    «По окончании сезона мы обсудим мою ситуацию с президентом клуба. Я готов продолжить выступать за «ПСЖ». Я прошел через три тяжелых сезона во Франции, но поддержка болельщиков помогала мне.

    Это непростой момент для меня, но я верю в свои силы и смело смотрю в будущее. Приятно осознавать, что тобою интересуются в итальянской Серии А. Я провел там несколько фантастических сезонов. Смогу ли я вернуться на свой лучший уровень в «Ювентусе»? Посмотрим… Столько всего произошло в этом году. Я в сложной ситуации, потому что до сих пор не успел все переосмыслить», – поделился Кавани.

    Напомним, что контракт уругвайского форварда с французским клубом истекает ближайшим летом. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что активный интерес к Кавани проявляет туринский «Ювентус».

    Источник: Goal.com

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    03.04.2016 17:00
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